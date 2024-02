Manichino di Meloni bruciato, Chiorino: “Il presidente merita rispetto, come donna e come istituzione”

“Insulti e fantocci bruciati: Giorgia Meloni merita rispetto. Merita rispetto come donna e come madre, merita rispetto come istituzione e capo del Governo. A lei va la mia totale solidarietà, unita a una ferma condanna verso gesti inqualificabili e carichi di odio verso i quali la sinistra continua a non voler prendere una posizione chiara”.

Lo ha dichiarato Elena Chiorino, assessore e dirigente di Fratelli d’Italia a seguito del manichino con le sembianze di Giorgia Meloni bruciato ieri a Roma.