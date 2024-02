Campionati studenteschi di Sci Alpino e Snow board – ITIS ai regionali FOTO

Martedì 6 febbraio si è svolta a Bielmonte la fase provinciale dei campionati studenteschi di Sci Alpino e Snow-board. A rappresentare l'Itis di Biella sono stati: Lorenzo Rossi 1 D LS.SA, Riccardo Barzi e Umberto Vaglio Laurin 2 D LS.SA; Federico Costa Gaia, Antonio Lodo Luiz e Filippo Marangone di 1 L ITI.

Federico Costa Gaia ha vinto la gara di snow board con un’ottima prestazione e si è aggiudicato il pass per la fase regionale; gli amici e compagni Vaglio Laurin (4°) Marangone (8°) Rossi (9°) con un buon lavoro di squadra hanno ottenuto 21 punti in classifica generale vincendo così la categoria Allievi, pari punti l’istituto Bona, ma per migliori piazzamenti totali, hanno conquistato il diritto alla fase successiva i nostri ragazzi.

Bene anche Barzi (12°) e Lodo (22°).Appuntamento a Bardonecchia martedì 27 febbraio per la fase regionale.