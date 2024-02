Benna, il Sindaco in carica Cristina Sitzia si ricandida per un secondo mandato alla guida del paese

Impegnata dal 2009 nell’Amministrazione Comunale, ha prima svolto il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione per poi essere nominata Vicesindaco ad ottobre 2012 e confermata in tale ruolo nel mandato successivo dall’allora Sindaco Mauro Nicoli.

“Quelli che stanno terminando - spiega il primo cittadino - sono stati cinque anni nel segno dell’equilibrio tra la continuità, mantenendo le numerose iniziative già avviate nei mandati precedenti, e il rinnovamento; anni fortemente condizionati dalla pandemia ma affrontati con competenza, entusiasmo e forza di volontà da parte di tutto il nostro gruppo in Consiglio Comunale. Nonostante il Covid che per quasi due anni ha condizionato l’attività dell’Amministrazione, la quasi totalità del programma che ci eravamo prefissati nel 2019 è stata comunque portata a termine”.

Sono state investite molte risorse innanzitutto sulle scuole: oltre al mantenimento dei servizi parascolastici gratuiti (pre-scuola e laboratori pomeridiani) e post-scuola al costo di 20 Euro mensili, l’Ente ha ampliato l’offerta formativa con progetti specifici sui due plessi, finanziati con risorse comunali; sono stati fatti anche importanti interventi migliorativi sui locali, ad esempio in entrambe le scuole sono state sostituite le caldaie, alla Primaria tra il 2022 e il 2023 sono stati sostituiti i serramenti ed isolato il sottotetto, sono stati acquistati nuovi arredi, ritinteggiate tutte le aule e riasfaltato il cortile interno, mentre all’Infanzia sono stati svolti interventi di manutenzione esterna, cambiati alcuni giochi e nel corso di quest’anno verranno sostituiti i serramenti della parte più vecchia dello stabile e riqualificate le luci non ancora a led. Grazie a risorse proprie, finanziamenti e donazioni private, in entrambe le scuole sono state realizzate le aule verdi con arredi per poter svolgere lezioni ed attività all’aperto.

Nel 2021 è stato acquistato il nuovo scuolabus, utilizzato gratuitamente in occasione delle gite scolastiche sul territorio biellese. A sostegno delle famiglie, è stato mantenuto e potenziato il bonus asilo nido.

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, si è intensificata la collaborazione con tutte le associazioni del paese, che l'Amministrazione ha sostenuto nella ripartenza degli eventi dopo il periodo Covid.

Tra i lavori più importanti, nello scorso anno ha preso il via l’intervento di messa in sicurezza della torre del Castello, per cui il Comune ha ottenuto un finanziamento di 180.000 Euro da parte della Regione Piemonte, mentre nel 2020/2021, dopo innumerevoli problemi trascinatisi per anni, è stato definitivamente risolto il problema di incolumità pubblica riferito a Cascina Chiesa, con la demolizione dell’area pericolante, la ricostruzione dei muri perimetrali del complesso e l’ampliamento del magazzino comunale.

Nel corso del mandato è stata adottata anche una variante al Piano Regolatore che ha dato un nuovo slancio al paese, portando alla costruzione di numerose abitazioni private e all’ampliamento e allo sviluppo ulteriore di alcune attività produttive, in particolare sulla Strada Trossi e nella parte sud del paese.

Altri interventi hanno riguardato le strade con la messa in sicurezza di alcuni punti critici del paese, sia nel centro abitato che verso il confine con Candelo, e il rifacimento di abbondanti tratti viari ammalorati; nell’ottica della sicurezza e della sorveglianza del territorio è stato inoltre rifatto l’impianto di videosorveglianza comunale.

Lo scorso anno, l’Ente ha aderito agli avvisi del PNRR digitale, per un totale di circa 70mila Euro, rinnovando così tutti i programmi informatici e proprio in questi giorni si sta ultimando la migrazione dei dati e la formazione del personale per l’utilizzo dei nuovi applicativi.