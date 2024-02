Benna Domani, Marta Bosso si candida Sindaco

Marta Bosso, trentaduenne, è volto nuovo per le elezioni amministrative del prossimo giugno a Benna, in cui sfiderà il Sindaco uscente Cristina Sitzia.

Marta Bosso di presenta con la lista Benna Domani. Ecco chi è: “Sono nata a Biella l’11 luglio del 1991 da mamma Fiorella e papà Enrico. Ho vissuto i primi anni della mia vita a Benna, per la precisione proprio negli spazi del Castello in cui ora è ospitata la biblioteca. Da sempre appassionata di arte in tutte le sue forme, ho affrontato un percorso di studi che mi rendesse orgogliosa delle mie scelte. Dopo la laurea in Scenografia presso la NABA di Milano, ho vinto alcuni importanti riconoscimenti sul territorio Milanese”.

“Sono una persona curiosa di natura, - spiega Bosso - e questo mi ha portato ad affrontare sempre nuove sfide. Per qualche anno ho fatto parte di una associazione culturale che opera a Gattinara, da qui ho avuto modo di conoscere e farmi conoscere come curatrice di eventi sul territorio. In particolar modo come curatrice di prestigiosi premi e mostre che mi hanno portata ad organizzare esposizioni a Gubbio, Rocca Imperiale, Firenze e Torino. Tra le più conosciute sul nostro territorio, ho anche preso parte all’organizzazione della Biennale artistica Rosso di Maggio di Gattinara, in concomitanza con la festa del LUVA che attira ogni anno più di cinquantamila persone a visitare i nostri territori”.

“Durante il periodo del covid – continua Marta - sono diventata mamma di una bimba, ora ha quattro anni, questo mi ha spronata a migliorarmi ancora di più e ha fatto maturare in me la consapevolezza di dover agire in prima persona per costruire il miglior futuro possibile per le nuove generazioni”.

“A settembre del 2022 ho deciso di riprendere a studiare – afferma Marta Bosso - e sto attualmente frequentando il corso di laurea in Beni Culturali e Turismo per lo sviluppo del territorio; un biennio in lingua inglese di UNITO in collaborazione con Città Studi che indaga sullo sviluppo del territorio biellese e promosso dall’UNESCO. Durante il primo anno ho preso parte al progetto CLAIRE, il programma europeo per lo sviluppo delle comunità locali; mentre lo scorso anno ho svolto un periodo di lavoro presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Questa, e le altre esperienze lavorative svolte negli anni, mi ha consentito di approfondire e sviluppare importanti abilità comunicative e relazionali. Unite al mio essere nata sotto il segno del cancro, queste caratteristiche fanno di me una persona sempre pronta ad ascoltare gli altri, sensibile alle esigenze di tutti”.

“Sono una mamma, giovane e vedo le potenzialità di un territorio che ha ancora molto da offrire. - prosegue Bosso - Ho scelto di impegnarmi per mia figlia e per tutti i nostri bambini. Voglio costruire per loro il miglior futuro possibile nel nostro Paese e per questo mi impegnerò con tutte le mie forze insieme alla bellissima squadra di amici che con Noi si candidano ad amministrare Benna. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura insieme a loro".

“Intendo basare il nostro lavoro – conclude Marta Bosso - su alcuni princìpi per me fondamentali da sempre: ascoltare le persone e condividere insieme obiettivi e decisioni con fiducia e determinazione. Garantisco da subito a tutti, che in me troverete sempre una persona pronta ad ascoltare e a regalare un sorriso, a pensare insieme alla soluzione migliore per il bene comune. Lavoreremo insieme alla costruzione di un grande futuro per i nostri giovani, i nostri anziani e le nostre famiglie, un futuro felice che tutti Noi ci meritiamo, noi ce la metteremo tutta”.