Domenica 18 febbraio a Torino si è svolta la seconda prova del Campionato individuale Gold Allieve 2. Sveva Botto, in quest’occasione, portacolori di Ginnastica Biella è stata accompagnata dalla Tecnica Irina Sitnikova.

L’atleta, ha condotto una gara regolare confermando il precedente piazzamento, giungendo anche in questa occasione seconda sul podio. Il prossimo impegno in data 28 aprile, in attesa della finale nazionale per la quale, Sveva è già qualificata.