Un grandissimo successo, a Biella oltre 700 presenze alla Karneval Run FOTO

Il Carnevale 2024 si chiude con il botto: oltre 700 presenze per la 6ª edizione della Karneval Run, organizzata sabato pomeriggio nel cuore di Biella per la regia di GAC Pettinengo in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini. Due eventi in uno: alle 15.30 hanno preso il via i 106 atleti della corsa podistica competitiva Fidal (più 9 non competitiva); mezz'ora dopo è partito il lungo serpentone di partecipanti alla Karneval School, la camminata in maschera che ha coinvolto anche e soprattutto le scuole di Biella e dintorni per un totale di 610 iscritti, dei quali 492 studenti. In totale, dunque 725 partecipanti, numero che riporta alla memoria l'ultima edizione prima del Covid: nel 2020 furono 747 complessivamente. Un gran bel risultato che ha soddisfatto ampiamente gli organizzatori Per tutti alla fine un trancio di pizza, qualche bugia, l'acqua e un buon tè caldo offerti dagli organizzatori grazie alla partnership con Lauretana, Menabrea e Patti.

Ma soprattutto tanto divertimento e allegria in piazza con lancio di coriandoli e poi l'euforia delle premiazioni sul palco con la presenza delle maschere del carnevale di Biella, del presidente di GAC Pettinengo Alessandro Ferrarotti e di Naghla Benati, di Odos Group in rappresentanza del Centro Commerciale I Giardini Vediamo come è andata.

LA KARNEVAL RUN

Assente il favorito della vigilia Michele Fontana, ai box per un piccolo problema fisico. A chiudere per primo i 5,2 chilometri del tracciato (un anello di circa 1,7 chilometri da percorrere tre volte con partenza nel viale interno dei giardini Zumaglini di Biella e arrivo in piazza Casalegno passando da via Italia, via Duomo, via Seminari, via Vescovado, via Losana, via Garibaldi e via Lamarmora) è stato il biellese Roberto Di Pasquali (Atl. Vomano) che ha chiuso con il tempo di 14'19”. Premiati i primi 5 e dunque gloria per Diego Poletto (Bugella Sport, 14'43”), Davide Pastore (Sport Project VCO, 15'01”), Tommaso Bonino (Bugella Sport, 15'28”) e Claudio Cabodi (Cafasse, 15'49”). Tra le donne tutto come da pronostico: Valeria Roffino, occhieppese in forza alle Fiamme Azzurre, ha dominato la gara chiudendo con il tempo di 15'57”. Al secondo posto l'atleta ucraina Tetiana Gamera (Sandro Calvesi Aosta, 16'58”), seguita da Arianna Reniero (Stronese Nuova NordAffari, 17'17”), Martina Baronio (Climb Runners, 18'27”) e Irene Cappio (Stronese Nuova NordAffari, 18'33”). Ai dieci citati è andato un montepremi complessivo di 700 euro. Sono stati poi assegnati premi in natura di valore decrescente ai primi 3 di ogni categoria Fidal. Non cade il record maschile della corsa che rimane in mano a Michele Fontana, vincitore nel 2023 con 13'35”. Mentre in ambito femminile riesce nell'impresa Valeria Roffino, prima donna a correre sotto i 16 minuti: il suo tempo di 15'57”, migliora di 5 secondi il precedente record fissato dalla torinese Giorgia Morano nel 2020.

LA KARNEVAL SCHOOL

Ben 1400 euro sono stati distribuiti alle 5 scuole che hanno preso parte alla Karneval School: quest'anno ha vinto la Scuola Primaria Ada Negri di Biella Piazzo con 176 atleti confermati partecipanti. Al secondo posto l'IC Mongrando Zubiena Curanuova con 136, seguito dalla Scuola Primaria Cesare Pavese Sandigliano con 110, dalla SP di Mottalciata con 43 e dal Liceo Avogrado di Biella con 27.

ALBO D’ORO KARNEVAL RUN

1ª edizione: 2017 - 142 competitiva (329 nc) 1° Francesco Carrera (Atl. Piemonte) 14’17” 2° Umberto Contran (Futura Firenze) 14’31” 3° Mamadou Abdoulaye Yally (Atl. Club 96) 14’36” 1ª Ilaria Zaccagni (Atl. Palzola) 16’50” 2ª Claudia Marchisa (Gp Solvay) 17’44” 3ª Marica Mainelli (Biella Running) 18’21”

2ª edizione: 2018 - 90 competitiva (490 nc) 1° Umberto Contran (Cus Pro Patria) 14’29” 2° Edward Young (Pod. Valchiusella) 14’51” 3° Francesco Nicola (Zegna Trivero) 15’20” 1ª Debhora Li Sacchi (Olimpia Runners) 17’56” 2ª Selena Bernardi (Biella Running) 18’13” 3ª Chiara Copelli (Runner Team Volpiano) 18’24”

3ª edizione: 2019 - 130 competitiva (380 nc) 1° Stefano Guidotti Icardi (Cus Torino) 14’04” 2° Stefan Gavril (Nice Cote D’Azur) 14’08” 3° Mamadou Abdulaye Yally (Club 96 Alperia) 14’21” 1ª Mastewal Ghisio (Atl. Canavesana) 16’49” 2ª Debhora Li Sacchi (Olimpia Runners) 17’59” 3ª Elena Graziano (Giannonerunning) 19’56”

4ª edizione: 2020 - 134 competitiva (380 nc) 1° Mamadou Abdulaye Yally (Club 96 Alperia) 14’23” 2° Edward Young (Pod. Valchiusella) 14’24” 3° Filippo Rossi (Cus Torino) 14’30” 1ª Giorgia Morano (Cus Torino) 16’02” - RECORD 2ª Chiara Copelli (Runner Team) 17’40” 3ª Eloisa Marsengo (Stronese) 18’03”

5ª edizione: 2023 - 92 competitiva (350 nc) 1° Michele Fontana (Aeuronautica Militare) 13’35” - RECORD 2° Francesco Carrera (Carone Noceto) 14'06” 3° Rudy Albano (Parco Alpi Apuane) 14'21” 1ª Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) 16’16” 2ª Arianna Reniero (Atl. Stronese) 17’15” 3ª Costanza Antoniotti (Atl. Stronese) 18'18”

6ª edizione: 2023 - 115 competitiva (610 nc) 1° Roberto Di Pasquali (Atl. Vomano) 14’19” 2° Diego Poletto (Bugella Sport) 14'43” 3° Davide Pastore (Sport Project Vco) 15'01” 1ª Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) 15’57” - RECORD 2ª Tetiana Gamera (Calvesi Aosta) 16’58” 3ª Arianna Reniero (Atl. Stronese) 17'17”