Biella, ladri rompono la finestra per entrare in casa ma i proprietari sono al piano inferiore (foto di repertorio)

Ladri rompono il vetro di una finestra per entrare in casa ma i proprietari sono al piano inferiore e li sentono. Così, disturbati dalla loro presenza, fuggono a gambe levate senza rubare alcunché.

È quanto sarebbe successo ieri, intorno alle 20.30, in via Bengasi, a Biella, stando alla prime ricostruzioni. Sul posto si sono portati i Carabinieri per la raccolta dei rilievi mentre è in fase di quantificazione il danno subito.

A detta dei residenti, si sarebbero accorti del furto in atto dal momento che avrebbero udito alcuni forti rumori provenienti proprio dalla stanza presa di mira dai malfattori. Le indagini sono in corso per dare loro un volto.