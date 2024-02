SPORT |

Prime soddisfazioni del 2024 per Rally & Co

Foto Gabriele Lavagnini

Prima gara rallystica 2024 per i portacolori della scuderia Rally & Co e prime soddisfazioni per piloti e navigatori che lo scorso weekend hanno partecipato alla 10° edizione del Rally Ronde Val Merula. Partenza ed arrivo ad Andora in provincia di Savona e nel mezzo 4 passaggi sull'unica prova speciale di 11 km , la temutissima Madonna della Guardia che i partecipanti hanno dovuto affrontare su strade rese viscidissime dalla pioggia del giorno prima. Vittoria nella combattutissima classe rally5 e 50° posizione assoluta per Maurizio Gabella ed Enrico Ruffinelli che a bordo della loro Renault clio hanno vinto 3 passaggi risultando secondi solo sulla prima prova. Medaglia d'argento nella classifica femminile, su 5 equipaggi giunti al traguardo, per Sabrina Roccati e Mara Miretti regolarissime a bordo della loro Peugeot Rally4 ed arrivate sul palco di Andora in 80° posizione assoluta.

c. s. Rally & Co g. c.