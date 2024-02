Cossato, “I Reale” in concerto al Teatro Comunale

Serata di grande musica e beneficienza sabato 17 febbraio sul palco del Teatro Comunale di Cossato dove saliranno “I Reale”.

Il concerto, organizzato dal Gruppo Anania Azaria Misaele, sarà alle 21 con ingresso libero (prenotazione obbligatoria alla mail aam2000.13@gmail.com ), ed avrà scopo benefico in favore della Missioni Comunità Cenacolo.

“I Reale sono un’esplosione di gioia e speranza. – annuncia il Gruppo Anania Azaria Misaele - Vogliano insieme crescere nella Gioia e nella Speranza con tutti gli adolescenti, i giovani e non solo, per lottare insieme contro a tutte le tenebre che avvolgono il nostro mondo. Siamo creati per l'amore, la pace e l'unità. Tutti insieme con Gesù in prima linea saremo Speranza per tutti”.