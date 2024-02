Nuoto, medaglie e buone prove per lo Sport Club Pralino

Weekend intenso di gare per gli atleti di nuoto pinnato dello Sport Club Pralino, che hanno partecipato ai campionati italiani di categoria primaverili a Lignano.

Capitanate dalla più esperta Destefani Giorgia che per questa occasione si è cimentata sullo stile pinne, sono scese in acqua le giovani leve Camilla Mastromauro, Beatrice Mastromauro, Emma Pedraccini e Sophia Zecchini.

Per Destefani sono arrivate le medaglie d’oro nelle distanze dei 50m e 100m pinne seguito da un argento nei 200m pinne, trainando le giovani leve Mastromauro Camilla, Zecchini Sophia che con i loro migliori personali hanno risalito le classifiche, per Sophia podio sfiorato nei 100 m pinne, 6^ nei 200 m pinne e 15^ nei 50 m pinne. Per Camilla invece, 28^ nei 50 m monopinna, 23^ nei 200 m monopinna e 20^ nei 100 m monopinna. Confermano i loro personali anche Emma Pedraccini nei 50 m pinne, 100 m pinne e 200 m pinne e Beatrice Mastromauro nei 50 m pinne e 100 m pinne.

Per il settore maschile, Cartotto Andrea si è posizionato 19º nei 400 metri pinne categoria junior, mentre Ncioló Marchiori ha raggiunto il 7º nei 50 metri apnea, 8º nei 50 metri monopinna, 6º nei 100 metri mono, 4º nei 200 metri mono e 3º nei 400 metri mono.

Inizia così il periodo più intenso della stagione con a fine mese la partecipazione da prete degli atleti più esperti alla World Cup in Francia.