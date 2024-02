Virtus Biella, che rimonta: vittoria di carattere a Romagnano

Prima di ritorno per la Prochimica Novarese Virtus Biella sul difficile campo del Pavic Romagnano e bella vittoria in rimonta con una prova di grande carattere. Contro le sesiane coach Rastello schiera Civallero in palleggio, Gasparini opposta, Silletti e Caneparo in banda, Fornasier e Porta al centro con Huaman Lopez libero.

Dal secondo set parte titolare De Pretto al posto di Porta, mentre dal terzo in avanti in campo Cavaliere al posto di Silletti. I primi due set sono equilibrati, pur sempre con Romagnano avanti di quei due/tre punti che alla fine consentono al Pavic di portarsi 2-0 con un doppio 25-23. Nel terzo l'equilibrio si rompe invece a favore delle nerofucsia biellese che infilano un bel break dal 13-16 portandosi 14-21 e quindi 18-25. Riaperta la partita la Virtus domina il quarto portandosi sul 2-2 con un perentorio 16-25. Il tie break è combattuto ma con le biellesi sempre avanti di uno o due punti sino al 13-15 finale.

Due punti che mantengono le nerofucsia agganciate alla zona playoff: sempre al quarto posto con un punto di distacco dal Sommaborgo che ha vinto lo scontri diretto con il Gavi Novi. Sabato prossimo alle ore 21 al PalaSarselli match interno contro l'In Volley San Giorgio, una delle 4 squadre che hanno battuto la Virtus nel girone di andata.

Pavic Romagnano – Prochimica Novarese Virtus Biella 2-3

Parziali: 25-23, 25-23, 18-25, 16-25, 13-15

Prochimica Novarese Virtus Biella: Civallero 5, Cavaliere 21, Gasparini 15, Fornasier 19, De Pretto 4, Caneparo 11, Zacchi ne, Porta 0, Vercellino ne, Silletti 0. Libero: Huaman Lopez 0. All. Rastello

14ª Giornata.

In volley-Ovada 1-3, Asti-Chivasso 1-3, Cus Collegno-Almese 3-2, Vicoforte Ceva-Canelli 3-1, MTV tTrino-Pinerolo 0-3, Sammaborgo-Gavi Novi 3-1, Pavic Romagnano-Prochimica Novarese Virtus Biella 2-3.

Classifica: Cus Collegno 40, Almese 33, Prochimica Novarese Virtus Biella 28 Sammaborgo 29, Gavi Novi, Pinerolo 27, Vicoforte Ceva 24, Canelli 20, Ovada 16, In Volley San Giorgio, Pavic Romagnano 15, Playasti 11, Fortitudo Chivasso 9, Mtv Torino 0.