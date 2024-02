SPORT |

Motori, premio importante per Rally & Co

Motori, premio importante per Rally & Co

Premiazioni 2023 per il Memory Nino Fornaca che l'11 febbraio, in occasione del Rally Meeting, organizzato da Miki Biasion a Vicenza, ha consegnato ai vincitori il montepremi finale. Vincitori assoluti, targati Rally & Co , Luca Delle Coste, assente giustificato poiché al seguito di Bertelli per il Rally Mondiale di Svezia, rappresentato dalla madre accompagnata dal navigatore ponzonese Giuliano Santi che ha ritirato l'enorme coppa alla fine della cerimonia, patrocinata dal presidente Aci di Vicenza Luigi Battistolli.

c. s. Rally & Co g. c.