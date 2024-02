Alloggi comunali, a Mongrando sopralluoghi e interventi in vista dell'assegnazione degli alloggi

Lunedì 5 febbraio è stato effettuato un sopralluogo da parte del sindaco Antonio Filoni e dei Responsabili dell’Ufficio Tecnico, Segreteria e Servizi Socio-Assistenziali del comune di Mongrando presso gli alloggi di proprietà comunale siti in via alle Scuole. Si sono valutati i lavori da poco conclusi: il rifacimento, per la messa in sicurezza, dei balconi di legno al primo e al secondo piano oltre alla sostituzione dei serramenti al primo piano. Il costo totale delle opere effettuate ammonta a 140mila euro.

Il lavoro è stato poi sottoposto a controllo da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte in quanto la struttura risale ai primi anni del Novecento. Si provvederà poi al rifacimento del tetto e della facciata e alla ristrutturazione degli alloggi siti al piano terreno e al secondo piano dell’edificio. La spesa per queste ultime opere ammonta a circa 330/340mila euro. A seguito delle suddette ristrutturazioni, si provvederà quindi, tramite apposito bando, all’assegnazione degli alloggi.