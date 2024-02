Il parto in sicurezza, a Biella un Congresso sulla sicurezza del futuro neonato durante il travaglio FOTO

CTG-GYM: allenarsi a comprendere il feto in travaglio è il titolo del congresso tenutosi presso la Sala Convegni dell’Ospedale ASL BI il 30 gennaio 2024, con responsabili scientifici le Dottoresse Bianca Masturzo e Rossella Attini. L’evento si è svolto con il Patrocinio dell’AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) e del SIEOG (Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica) con la collaborazione dell’ASL BI.

Hanno presso parte al Congresso più di 100 partecipanti, con specialisti provenienti da tutti i Punti Nascita del Piemonte e anche da fuori regione. Il Congresso è stato incentrato sull’affascinante tema del dialogo continuo che si instaura in sala parto tra il feto e gli operatori sanitari e sul ruolo della cardiotocografia o CTG, uno specifico esame diagnostico eseguito durante le fasi del travaglio e del parto per monitorare in modo continuativo il battito cardiaco fetale e le contrazioni uterine della madre.

In apertura, è intervenuta la Professoressa Chiara Benedetto, direttrice di Ginecologia e Ostetricia universitaria all’ospedale Sant'Anna di Torino e Presidente del Comitato Mondiale per la Salute e la cura della Donna: “Quella di oggi è una bellissima iniziativa: un corso molto importante, di aggiornamento e di allenamento nel campo dell’interpretazione di tracciati cardiotocografici. Qualità dell’assistenza in sala parto significa saper sorvegliare, saper leggere e capire i messaggi che ci manda il feto, per individualizzare al massimo la nostra condotta ostetrica. A questo proposito colgo l’occasione per congratularmi anch’io per gli obiettivi raggiunti dalla dottoressa Masturzo e dal suo team, per essere diventati un polo attrattivo e sicuro per le future mamme, in un momento storico come questo in cui tanto si parla di disincentivi alla natalità”. Presente all’evento anche Elsa Viora, past-president dell’AOGOI e futuro presidente della SIGO, membro dell’Accademia di Medicina di Torino, insignita nel 2018 del Premio mondiale "Award in recognition of Women Obstetrician/Gynecologists" dalla Federazione Internazionale dei Ginecologi ed Ostetrici.

Proprio la Professoressa Viora ha commentato: “La Dottoressa Masturzo e il suo gruppo hanno saputo padroneggiare due strumenti fondamentali: l’acquisizione di consapevolezza e di autorevolezza, nonché la costruzione con successo di un gruppo di lavoro saldo. Si tratta di due elementi strettamente interdipendenti, ma che non sono facili: richiedono tempo, impegno, passione, entusiasmo. Il risultato conseguito relativo al numero di parti avvenuti nel 2023 all’Ospedale di Biella è un risultato effettivamente eccezionale: uno dei pochissimi Punti Nascita in Italia che ha aumentato il numero di parti”. La mattinata è iniziata con i saluti istituzionali della Direzione Generale ASL BI e del Direttore del Dipartimento Materno Infantile e della SCUDU Ostetricia e Ginecologia ASL BI Professor Paolo Manzoni, che hanno espresso soddisfazione per l’organizzazione di un evento dall’alto valore scientifico a Biella, riconoscendo il grande sforzo fatto dalla Direttrice della S.C. Ostetricia e Ginecologia ASL BI Bianca Masturzo e di tutta la sua squadra per aver concluso il 2023 con dei dati molto positivi sul numero di parti (con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente) e sulla riduzione del numero dei cesarei.

Il Direttore del Dipartimento Materno Infantile ASL BI e della SCDU Pediatria ASL BI Professor Paolo Manzoni ha poi commentato: “Non sempre il miglioramento delle pratiche ostetriche si traduce in un immediato, condiviso, percepito e conscio miglioramento degli outcome neonatali. Nel caso di Biella invece, dall’analisi dei dati degli ultimi due anni si può osservare che l’innovazione della strategia in ambito ostetrico ha dato risultati clinici positivi anche in Neonatologia grazie anche alla sinergia e al confronto continuo tra i due reparti. I risultati sono stati riconosciuti come positivi anche dalle donne e i famigliari: al Dipartimento non sono infatti pervenute segnalazioni o contenziosi.”

In seguito, si è entrati nel vivo della parte teorica, con gli interventi delle Dottoresse Botto Poala, Federici, Attini, Germano e Masturzo, che hanno ripercorso i concetti chiave per una buona interpretazione della cardiotocografia nelle varie fasi del travaglio e del parto, con un approfondimento sulle basi fisiopatologiche dell’ipossia fetale, il principale limite riconosciuto a questo esame diagnostico. Nel pomeriggio si è tenuta una sessione interattiva durante la quale ai partecipanti, suddivise in 14 gruppi, sono stati sottoposti dei casi reali di donne in travaglio con i relativi tracciati CTG registrati. È poi stato chiesto ai gruppi di rispondere a un quiz con risposte multiple basato sull’analisi e l’interpretazione dei tracciati. Al termine, i tre gruppi che hanno risposto correttamente al maggior numero di domande sono stati premiati. Si è trattato di un momento di scambio, che ha permesso ai professionisti di confrontarsi l’uno con l’altro, in un ricco momento di condivisione di esperienze e conoscenze.

Il Direttore Generale Mario Sanò, durante il suo intervento di apertura, ha commentato: “Siamo onorati della vostra presenza, vogliamo congratularci con la Dottoressa Masturzo per aver ideato e realizzato con il suo team questo Congresso, che dimostra il grande lavoro di partecipazione e sinergia che stanno mettendo in campo. Benché Biella si trovi in una posizione un po’ defilata, questi eventi sono la prova che essa possa essere una realtà attrattiva per i professionisti dell’ambito sanitario. Siamo molto soddisfatti del lavoro del reparto: è evidente un cambio di rotta che sta portando grandi risultati”.

Il Direttore Sanitario Eva Anselmo, durante il suo intervento ha affermato: “Giorno dopo giorno la Dottoressa Masturzo è stata in grado di accrescere l’attrattività dell’Ospedale di Biella in ambito ostetrico-ginecologico non solo per le donne in gravidanza, ma anche per il personale sanitario; come Direttrice è stata infatti in grado di completare l’organico del reparto in pochi mesi, circondandosi di un’équipe forte e motivata, composta da molti giovani. Una sala gremita come quella di oggi è l’ulteriore conferma della capacità attrattiva del team di Ostetricia e Ginecologia, che ci dimostra quanto sia importante la condivisione dei traguardi e il confronto con altre realtà per la continua crescita professionale.”

La Dottoressa Bianca Masturzo, in apertura, si è rivolta alla platea commentando “Devo ringraziare il gruppo delle Ostetriche, delle OSS e dei Medici. Insieme siamo arrivati nel 2023 a grandi risultati, lavorando giorno dopo giorno per garantire alle donne un’assistenza completa e valida. Abbiamo raccolto dati e casistiche che ci hanno spinti a organizzare questo congresso per condividere l’esperienza del nostro reparto con gli altri Punti Nascita. L’evento di oggi è la testimonianza di come, grazie alle professionalità e all’approccio positivo, anche centri piccoli come quello di Biella possano ottenere risultati importanti e porsi come modello per altre realtà”.