Biella, Don Carlo Dezzuto al Seminario Diocesano: "Intelligenza Artificiale e Pace".

Martedì 30 gennaio, alle ore 20:45, il Seminario Diocesano di Biella ospiterà l’incontro con il relatore Don Carlo Dezzuto, Vicario giudiziale della Diocesi, che per l’occasione tratterà il connubio "Intelligenza Artificiale e Pace - Sfide, rischi e promesse", in linea con il messaggio del Papa per la giornata della pace 2024. Un argomento di grande attualità che interessa trasversalmente la società, attirando l'attenzione non solo dei credenti, ma anche del vasto mondo laico.

L'incontro, programmato dalle ore 20.45, alle 22.30, si preannuncia come un momento di profonda riflessione e interazione con il pubblico.

Per ulteriori informazioni: 335.520.3698.