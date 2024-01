Giro d’Italia, Basilica di Oropa illuminata di rosa. Le parole del vicesindaco Moscarola

A 100 giorni dalla Grande Partenza del 107° Giro d'Italia, prevista per il 4 maggio da Venaria Reale, le quaranta città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato di rosa i loro monumenti e i loro luoghi più simbolici.

Da Nord a Sud, dalla Regione Piemonte a Roma, dove la Corsa Rosa si concluderà il 26 maggio, tutte le località hanno aderito all'iniziativa organizzata da RCS Sport con la collaborazione di Enel, main sponsor dell'evento e della Maglia Rosa. Biella non poteva che scegliere uno dei suoi edifici più rappresentativi: la Basilica Nuova di Oropa.

“La scelta è stata fin troppo facile – conferma il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. Il Giro d'Italia produce un valore economico complessivo per i territori che accolgono l'evento pari a 2 miliardi di euro di ricavi, con una visibilità mondiale che non ha eguali. L'impatto economico immediato - ovvero le spese dei turisti sportivi che hanno assistito dal vivo al passaggio della Corsa Rosa e spese del ciclo organizzativo del Giro d'Italia - ammontano a 620 milioni di euro; mentre l'impatto economico differito, cioè la spesa di chi torna per turismo e l'eredità sul territorio, originata dal valore degli investimenti in infrastrutture, arriva a 1,4 miliardi di euro”.

Inoltre il Giro d'Italia rappresenta uno straordinario strumento di promozione turistica, garantendo 10 milioni di spettatori dal vivo. Le spese dei turisti sportivi che hanno assistito dal vivo all’evento, si suddividono su queste attività: 31% shopping, 28% alloggi, 19% ristorazione, 11% trasporti, 11% altre attività/esperienze.

"Il 61% delle persone che hanno assistito dal vivo a una tappa intende tornare in quei territori per dedicarsi ad altre esperienze turistiche, affascinato dai paesaggi naturalistici e ricchi di storia - conclude l'assessore allo Sport Moscarola -. Infatti i dati evidenziano come nei 12/18 mesi successivi, gli spettatori dal vivo e sui media si trasformano in turisti. Dall'analisi degli anni precedenti emerge come ci siano in media 2,4 milioni di turisti che visiteranno i luoghi del Giro d’Italia; mentre sono 618mila i turisti sportivi che dopo aver assistito dal vivo al Giro d’Italia hanno deciso di tornare negli stessi luoghi per fare altre esperienze turistiche. Infine sono pari a 1,8 milioni quelli che dopo aver seguito il Giro d’Italia in tv/streaming sono spinti a visitare quei luoghi per fare altre esperienze turistiche”.