Cossato, la Tabaccheria Lanza cambia look con nuovi e più ampi spazi

La Tabaccheria Lanza di via Marconi 58, a Cossato, cambia look. A darne notizia i fratelli Francesco e Pietro Lanza, titolari dell'attività commerciale fin dal novembre 2011, assieme ai collaboratori Alessandro e Carol: “Da domani avranno inizio i lavori di ristrutturazione e ampliamento del nostro negozio – spiegano - Abbiamo deciso di rilevare il locale dismesso accanto al nostro: è stata un'occasione, speriamo che questo ulteriore passo porti i suoi frutti”.

Non è l'unica novità all'orizzonte. “Diventiamo Iqos Premium Partner – sottolineano – e offriamo gli stessi servizi di prima legati a questo settore, come assistenza e colorazione dei prodotti e accessori, in un spazio più ampio e completamente rivolto alla clientela”.

I lavori si concluderanno a fine mese, con la riapertura del negozio il 1° febbraio. Infine, è in programma per il prossimo 10 febbraio una piccola inaugurazione del nuovo centro.