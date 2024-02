Cossato, nuovo volto per la Tabaccheria Lanza: sabato l'inaugurazione dei nuovi locali con un piccolo pensiero

La Tabaccheria Lanza di via Marconi 58, a Cossato, ha cambiato look. Da qualche giorno, infatti, l'attività commerciale dei fratelli Francesco e Pietro Lanza ha riaperto le porte dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento del negozio.

Alla struttura originaria si è aggiunto un nuovo locale, con una veste del tutto rinnovata. “I muri sono stati ritinteggiati, la scansia è raddoppiata anche per la maggior esposizione dei prodotti elettronici e i mobili sono cambiati – commentano con orgoglio i titolari – Siamo diventati Iqos Premium Partner e offriamo gli stessi servizi di prima legati a questo settore, con più ampia assistenza e colorazioni inedite di accessori e prodotti, in un spazio più ampio e completamente rivolto ai nostri clienti".

"Proprio con loro abbiamo deciso di tenere una piccola inaugurazione del nuovo centro - spiegano - Ci sarà anche un piccolo pensiero per chi vorrà prendere parte all'evento, in programma per tutta la giornata del 10 febbraio, dove ci sarà la possibilità di avere una scontistica maggiore sugli articoli targati Iqos. Un modo per festeggiare tutti assieme questo nuovo capitolo della nostra realtà. Infine, uno speciale ringraziamento ai nostri genitori, alle nostre compagne, ai nostro valenti collaboratori, Alessandro e Carol, e ai nostri clienti per la fiducia riposta in tutti questi anni”.