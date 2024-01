Biella: entro la primavera il riordino del mercato di piazza Falcone

E' da anni che se ne parla. Le bancarelle in piazza Falcone, nell'area mercatale, sono sempre di meno, gli spazi sempre più vuoti e creano disordine. E ora, il riordino sta per diventare realtà. L'iter per il compattamento avviato più in concreto nell'ottobre del 2022 sta andando verso la fine.

Nel 2022 la giunta Corradino aveva firmato un atto di indirizzo nel quale il Comune prevedeva espressamente di valutare l’opportunità di procedere a un compattamento dell’area mercatale riducendo i posti in concessione, al fine di adeguare l’offerta da parte degli operatori commerciali alla reale richiesta della cittadinanza. E “Nel fare questo – si legge ancora nell'atto di indirizzo della giunta Corradino - riteniamo opportuno portare avanti un percorso di collaborazione e un confronto con i soggetti rappresentativi degli operatori del settore, al fine di poter più compiutamente valutare tutti gli aspetti da tenere in considerazione, con particolare riferimento alla ricognizione dell’anzianità di servizio degli operatori mercatali”.

In questi giorni un ennesimo incontro tra Comune, sindacati e uffici lascia intravedere il riordino come una realtà. "E' stato un lavoro lunghissimo - commenta l'assessore al Commercio Barbara Greggio - . La burocrazia è stata infinita. Nel frattempo sono uscite nuove norme e ci siamo adeguati. Ringrazio anche gli uffici che si sono impegnati molto, e tutti quelli che sono seduti attorno al tavolo per il lavoro che stiamo portando avanti. Se procede così, in primavera il mercato di piazza Falcone avrà una nuova immagine".

Obiettivo del Comune è eliminare gli spazi vuoti, mettere ordine tra le bancarelle. In tutto oggi sono 155 le licenze che gravitano nelle piazza.

"In queste settimane procederemo a pubblicare bandi e poi le graduatorie - prosegue l'assessore - . E' ancora lunga, ma ci siamo quasi, e visto che siamo in ballo, vedremo con il Duc di dare anche una nuova immagine alle tende e ai banchi".

Tra le tante proposte era stata avanzata anche quella di realizzare un'area giochi proprio vicino ai banchi. "Non tutti erano d'accordo - conclude l'assessore -, stiamo ancora definendo i dettagli, ma alla fine si è deciso per realizzare anche degli altri parcheggi sempre nell'immensa piazza".