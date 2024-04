Il "nuovo" mercato di Piazza Falcone debutta a metà maggio: più ordine tra le bancarelle e nuovi posteggi

Con il passare del tempo il numero degli ambulanti che hanno la concessione in piazza Falcone a Biella è in sensibile e costante diminuzione. E ormai da anni, il Comune è al lavoro per portare ordine in una piazza diventata ormai troppo grande, per una città come Biella nella quale il calo demografico è sempre più importante. I banchi sono sempre più isolati, rendendo difficoltoso raggiungerli da una parte all'altra dell'enorme spazio diventato così anche decisamente meno attrattivo. L'assessore al Commercio Barbara Greggio è arrivata al dunque: il 13 maggio i banchi saranno in piazza più ordinati, secondo il nuovo progetto al quale ha lavorato l'amministrazione di concerto con le associazioni di categoria.

"Siamo arrivati finalmente alla conclusione dopo anni di lavoro - commenta l'assessore Greggio - . Io è da due anni che personalmente mi interesso al progetto, due anni di confronto, collaborazione costruttiva, portata avanti con competenza, studio e ricerca da parte degli Uffici alle Attività economiche e tutte le associazioni di categoria. L'obiettivo è dare ordine al mercato, e far sì che la gente torni tra i banchi, torni ad aver voglia di farsi un giro, di intessere relazioni con i commercianti".

Ora, stata è ultimata la procedura di miglioria per gli operatori dei settori non alimentare, alimentare, ittico e somministrazione che ha permesso a chi aveva la concessione, di scegliere un posto seguendo il nuovo progetto di compattamento.

Tra le novità ci saranno anche nuovi posteggi nella zona Sud, in modo da rendere più attrattivo il mercato, e nel contempo di procedere ad un più funzionale posizionamento dei produttori agricoli. "Sono stati ricavati più vicino ai banchi alimentari - conclude l'assessore - in modo tale da favorire le persone anziane e le persone che hanno problemi di deambulazione in generale".

Nel dettaglio, con questa operazione di riordino nei giorni di mercato di lunedì, giovedì e sabato sono stati cancellati 11 posti banco nel settore alimentare, 3 del settore produttori diretti e 57 del settore non alimentare. I relativi concessionari occupanti un posto banco soppresso verranno convocati per la scelta, in base alla graduatoria approvata ed utilizzata nell’ultimo bando di miglioria.