Edisu paga tutti gli idonei, Cirio e Chiorino: “In Piemonte la parola data vale”

Con l’ultima tranche di pagamento, da parte di Edisu, tutti gli studenti ideonei del Piemonte hanno ottenuto la borsa di studio . Proprio in queste ore, infatti, l’ente regionale per il diritto allo studio ha avviato i mandati di pagamento per gli ultimi 4.073 studenti aventi diritto, completando così l’intero pagamento degli assegni per l’anno accademico 2025/2026.

«In Piemonte la parola data vale. Avevamo garantito che nessuno studente idoneo sarebbe rimasto senza borsa e oggi, con l’avvio dei pagamenti anche agli ultimi aventi diritto da parte di Edisu che permetterà di coprire il 100% dei vincitori delle borse di studio, dimostriamo che gli impegni si mantengono con i fatti. Anche quest’anno, nonostante l’aumento degli aventi diritto e del fabbisogno economico, la Regione ha scelto di assumersi fino in fondo la propria responsabilità» dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e la vicepresidente Elena Chiorino .

Per l’anno accademico 2025/2026 sono 20.153 gli aventi diritto alla borsa di studio, 1.552 in più rispetto allo scorso anno. A fine dicembre sono state erogate 16.084 borse, 971 in più rispetto al 2024/2025. Il fabbisogno complessivo ha raggiunto i 110 milioni di euro, 8 milioni in più rispetto all’anno precedente. Con l’avvio dei pagamenti da parte di Edisu anche per i 4.073 idonei ancora in attesa, la copertura raggiunge oggi il 100%.

«Abbiamo scelto di investire sul merito e di garantire a chi studia in questo territorio la certezza che le istituzioni sono al suo fianco. Il diritto allo studio, in Piemonte, è una scelta politica chiara e coerente. Così si rafforza la fiducia e si costruisce il futuro del nostro territorio, partendo dai nostri giovani e dal merito» concludono il presidente Cirio e la vicepresidente Chiorino in merito alla notizia dell’avvio dei pagamenti da parte di Edisu per i 4.073 studenti idonei che riceveranno la borsa di studio in questi giorni.