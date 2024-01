La Juventus Women torna allo stadio Pozzo La Marmora per sfidare la Fiorentina

Lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 18:00 la Juventus Women ospiterà al "Pozzo-La Marmora" la Fiorentina.

Sarà un'altra gara da non perdere, una sfida di alta classifica, rispettivamente tra la seconda e la terza della graduatoria: le bianconere hanno totalizzato 33 punti nelle prime tredici giornate, 31 quelli ottenuti dalle toscane, nelle cui fila milita la 22enne biellese Martina Toniolo.

Anche per Juventus-Fiorentina, come sempre, i biglietti sono gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a juventus.com e recarsi alla sezione "Biglietti". Si potranno prendere fino a quattro tagliandi a testa, che verranno richiesti in formato cartaceo all’ingresso dello stadio.