Nata come associazione formata da un gruppo di giovani studenti biellesi, creata con lo scopo di valorizzare il ruolo del giovane nel territorio, Bi Young compie 10 anni e li festeggia il 10 febbraio a Palazzo Ferrero.

Tra le iniziative del gruppo in questi anni ci sonno l'orientamento nelle scuole, dibattiti come quello in occasione delle elezioni, eventi sportivi come il 5° Nord Biella Mountain Fest, serate di musica e drive in in piazza.

"L'evento rappresenta un momento speciale - scrivono i ragazzi dell'associazione - in cui celebriamo dieci anni di impegno giovanile, iniziative culturali e contributi positivi alla nostra comunità".

Parteciperanno all'incontro i fondatori di Biella Young, l'attuale presidente e giovani coinvolti in progetti significativi.