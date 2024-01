Mongrando, fuga gas in abitazione: arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Scatta l'allarme a Mongrando, poco prima delle 13 di oggi, 21 gennaio, per una fuga gas registrata all'interno di un'abitazione. In azione le squadre di Biella dei Vigili del Fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno individuato e arginato la perdita, in attesa dei tecnici preposti.