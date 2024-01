Incidente di caccia al cinghiale a Valdilana, 22enne ferisce per sbaglio un altro cacciatore

Incidente di caccia a Valdilana nella tarda mattinata di oggi, 21 gennaio. Il fatto è avvenuto in località Bocca del Lupo: stando alle prime ricostruzioni e per cause ancora da chiarire, nel corso di una regolare battuta di caccia al cinghiale, un giovane di 21 anni avrebbe colpito con un colpo di fucile (in maniera accidentale, da una lunga distanza) un altro cacciatore di circa 35 anni, rimasto ferito ad una coscia.

Proprio quest'ultimo è stato soccorso dal personale medico del 118, giunto sul posto con l'elisoccorso, e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. Come da prassi, il fucile è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri.