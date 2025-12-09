 / Benessere e Salute

Biella, malattia e tempi di attesa, un appello alla sanità: "Situazione logorante, sul piano economico ed emotivo"

Scrivo per portare all’attenzione un tema di cui raramente si parla, ma che coinvolge moltissime famiglie biellesi.

Mia mamma soffre di una forma di demenza in progressivo peggioramento e i tempi di attesa per la visita finalizzata al riconoscimento dell’invalidità superano i 14 mesi, ai quali si aggiungono ulteriori 3-4 mesi per l’emissione del verbale.

Nel frattempo, tutte le spese restano a carico nostro. Lei percepisce una pensione minima che non copre nemmeno lontanamente i costi dell’assistenza. Ogni mese siamo chiamate ad affrontare uscite importanti e non possiamo permetterci una casa di riposo. È una situazione che logora, non solo sul piano economico ma anche su quello emotivo. Io e mia sorella, per fortuna siamo in due, riusciamo a dividerci il lavoro: abbiamo una signora che ci aiuta al mattino, solo nei giorni feriali, ma un’assistenza a tempo pieno sarebbe per noi insostenibile. Entrambe soffriamo di una malattia ai polmoni, e a turno ci ammaliamo, lasciando ogni volta all’altra l’intero carico.

Si crea così un circolo vizioso: senza il riconoscimento dell’invalidità non arrivano i sostegni economici e assistenziali necessari, ma senza questi sostegni le famiglie vengono lasciate sole ad affrontare una condizione già durissima.

La richiesta è semplice e urgente: ridurre drasticamente i tempi di attesa, soprattutto per le patologie più gravi e invalidanti, che riguardano persone fragili e non autosufficienti. Dietro ogni pratica ci sono persone, famiglie e una quotidianità che non possono permettersi di aspettare oltre un anno per un diritto fondamentale.

Spero che questo tema possa essere portato alla luce e che si possa trovare una soluzione.

Lettera firmata

