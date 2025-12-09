Biella, ASL e Polizia insieme per la tutela degli operatori

L’ASL di Biella, su proposta e in stretta collaborazione con la Polizia di Stato di Biella, promuove un seminario formativo su uno dei temi più sensibili eattuali per il personale sanitario: la prevenzione delle aggressioni nei luoghi di cura.

L’iniziativa, rivolta a Direttori e Responsabili delle Strutture e a Coordinatori e a R.A.D. dell’ASL BI, nasce dalla volontà congiunta di rafforzare la sicurezza degli operatori e migliorare la capacità di risposta alle situazioni critiche. Il seminario affronterà molteplici temi, ad iniziare da un approfondimento sulla tecnica di de-escalation, che saranno trattati da uno psicologo della Polizia di Stato, il quale affronterà le problematiche della dimensione psicologica, dell’ascolto attivo e della lettura precoce dei segnali di tensione, offrendo competenze immediatamente applicabili nella quotidiana attività assistenziale.

Al Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Biella sarà affidata la trattazione del tema relativo alle leggi applicabili ed alle procedure operative previste in caso di episodi di violenza, allo scopo di offrire maggiore consapevolezza sui diritti e sulle tutele a disposizione del personale. Il percorso proseguirà con un approfondimento sulla procedura aziendale adottata dall’ASL BI per la prevenzione e la gestione delle aggressioni: un’occasione per comprendere l’importanza della segnalazione, le modalità corrette per effettuarla e gli strumenti messi in campo dall’Azienda per supportare gli operatori coinvolti.

La seconda parte del seminario darà voce ai vissuti provenienti dai diversi contesti assistenziali, dal Pronto Soccorso alla Medicina d’Urgenza, dalla Salute Mentale ai reparti e servizi territoriali. L’obiettivo è mettere in luce le dinamiche reali che gli operatori affrontano ogni giorno, condividere criticità, esperienze e possibili soluzioni. Tale seminario rappresenta un momento importante di consolidamento della cultura della sicurezza negli ambienti di cura sanitaria ed è un’iniziativa che viene svolta per la prima volta nella Regione Piemonte ed è diretta a consolidare le competenze e rafforzare la collaborazione fra due enti così rilevanti come ASL e Polizia di Stato.