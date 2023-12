Lo staff di Beautymed, oggi vi presentiamo Azzurra, VIDEO

Da 30 anni Azzurra si occupa di tutte le problematiche della pelle del viso e del corpo: appassionata della pelle e di tutte le sue problematiche legate all’invecchiamento e non solo, fonda la sua formazione tecnico/scientifica a fianco dei migliori brand in ambito medico estetico. In particolar modo collabora con Natinuel Med dove ricopre il ruolo di responsabile tecnica per 10 anni occupandosi della creazione e del lancio sul mercato di protocolli approvati dall’ AMIA, l’Associazione Medici Italiani Anti-aging.