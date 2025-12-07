ASL Biella: porta sempre con te la Tessera Sanitaria

La Tessera Sanitaria è uno strumento fondamentale per accedere rapidamente e in sicurezza ai servizi sanitari. Che si tratti di una visita, di un esame o di un’urgenza, portarla con sé permette di ricevere assistenza più veloce ed efficace, semplificando le procedure e garantendo una gestione migliore della tua salute.

L’ASL di Biella ricorda a tutti i cittadini l’importanza di avere sempre la tessera a portata di mano, per tutelare se stessi e rendere più efficiente l’accesso ai servizi sanitari del territorio.