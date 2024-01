“Come invecchiare in salute” a Vallanzengo - Foto archivio newsbiella.it

“Come invecchiare in salute” è il titolo del convegno organizzato dal Comune di Vallanzengo in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Biella nell’ambito del progetto “Biella in Salute” che si terrà questa sera, venerdì 19 gennaio, alle 20.30 presso l’ex asilo di Frazione Maglione 15.

Relatori della serata i dottori Bernardino Debernardi (Responsabile di Geriatria all’Ospedale Biella dal 2006 al 2015) e Vito Marinoni (attuale Responsabile di Geriatria a Biella), che parleranno dei segreti delle popolazioni più longeve, del ruolo di patrimonio genetico e stili di vita, di come mantenere una buona forma fisica, e di come prevenire o allontanare l’insorgenza di demenze.