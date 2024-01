Coggiola, trovate carcasse di volpe e capriolo sotto il ponte: si indaga sulle cause della morte

Le carcasse di un capriolo e di una volpe sono state ritrovate sotto il Ponte Fila di Coggiola. A dare l'allarme un passante che ha notato il corpo senza vita dei due animali.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone e i Carabinieri Forestali, a cui sono state affidate le indagini per risalire alle cause del decesso. La scoperta, di per sé anomala, ha infatti insospettito le forze dell'ordine. Da una prima valutazione, si tenderebbe ad escludere la morte naturale ma gli accertamenti sono in corso.