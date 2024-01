Vigliano Biellese, 40mila euro per il restauro degli edifici parrocchiali

E’ di fine dicembre la deliberazione con cui la giunta comunale di Vigliano Biellese destina un contributo complessivo di 40mila euro al restauro degli edifici ecclesiastici e delle relative pertinenze.“Le due parrocchie viglianesi, San Giuseppe Operaio e Santa Maria Assunta – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - sono entrambe attive nel preservare, conservare, risanare e riqualificare gli stabili parrocchiali, nella consapevolezza del ruolo non soltanto religioso, ma storico e artistico che rivestono per la cittadinanza. Il nostro Comune, da sempre, riconosce l’assoluta importanza di sostenere economicamente tali iniziative, dal momento che i contributi che le parrocchie ricevono dalla Conferenza Episcopale Italiana e dai parrocchiani non sono sufficienti a coprire le spese che di volta in volta si rendono necessarie”.

Nello specifico, le richieste dei due parroci vertevano su due progetti di grande rilievo. “La Parrocchia di San Giuseppe Operaio – prosegue il sindaco - da almeno un triennio a questa parte, è impegnata nella progettazione prima e nel reperimento delle risorse, poi, della sistemazione del piazzale della chiesa, area già utilizzata per il parcheggio di quanti gravitano sull’Istituto CnosFap e sulla Scuola dell’Infanzia salesiana, e che presenta evidenti problemi alla pavimentazione. La Parrocchia stessa, con il supporto del Comune, ha bandito un concorso di idee al fine di individuare un progetto di riqualificazione della piazza in linea con le esigenze ed in grado collegarsi in modo originale e coerente al contesto dell’area dei Villaggi in cui è inserita. Dopo aver individuato il progetto vincitore, attualmente la Parrocchia sta ricercando i finanziamenti per realizzare tale progetto: operazione indubbiamente onerosa e non concretizzabile con i soli fondi di cui dispone. Per questo si è ritenuto fondamentale destinare la somma di 20mila euro per contribuire fattivamente alla direzione auspicata”.

“La richiesta della Parrocchia di Santa Maria Assunta – aggiunge Vazzoler - era mirata ad un contributo per le ingenti spese relative al risanamento conservativo della facciata della chiesa parrocchiale e dell’annessa casa; l’ordine di spesa supera largamente i 350mila euro, a fronte dei quali il contributo CEI risulta di 140mila e la somma raccolta dalla Parrocchia intorno ai 13mila euro. Anche qui, la decisione di intervenire in eguale misura con 20mila euro per proseguire nel meritorio intervento. La conservazione degli edifici religiosi, delle case parrocchiali e degli spazi annessi è di enorme importanza sia per garantire spazi idonei per la libertà di culto, sia per il decoro complessivo del paese e delle singole frazioni, sia nel rispetto del ruolo che tali strutture hanno nella storia locale e nella storia dell’arte”.