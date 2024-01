A Città Studi il convegno: “COSTRUIAMO CONTESTI EDUCANTI – Uno sguardo alla governance e al futuro del Sistema Integrato 0-6”

Il 20 gennaio 2024 a Città Studi, dalle 9.00 alle 16.00, si terrà il Convegno “COSTRUIAMO CONTESTI EDUCANTI – Uno sguardo alla governance e al futuro del Sistema Integrato 0-6”, un evento unico per il territorio biellese, che vedrà la partecipazione di oltre 350 addetti ai lavori e non solo, organizzato e realizzato dal Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative formative del Coordinamento Pedagogico Territoriale del Biellese, di cui è capofila.

L’assessore all’Istruzione del comune di Biella, Gabriella Bessone, commenta: “Il Coordinamento Pedagogico Territoriale del Biellese, prende forma in seguito alla volontà della Regione Piemonte che, con DGR n. 16-6309 del 22 dicembre 2022, ha approvato le Linee guida 2023-2025 per la promozione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali nel territorio piemontese e emanato l’avviso rivolto ai Comuni per la costituzione degli stessi attraverso l’individuazione di un Comune capofila. Biella, con entusiasmo, ha fin da subito assunto il ruolo di guida di questo gruppo che, al di là degli accordi istituzionali si sostanzia nelle capacità, nelle motivazioni, nell’entusiasmo, nelle emozioni delle persone che vi fanno parte, che lavorano a sostegno del benessere dei bambini e del miglioramento della qualità educativa del nostro territorio”.

Questa giornata si pone come obiettivo quello di sensibilizzare sull’importanza di costruire luoghi educativi di qualità in un’ottica di condivisione di buone prassi all’interno del Sistema di educazione dei primi 6 anni di vita delle bambine e dei bambini, riflettendo collettivamente su tematiche particolarmente importanti per costruire l’identità del nostro territorio. Il programma è ricco, a partire dai saluti istituzionali dell’Assessore della Regione Piemonte Elena Chiorino e dell’Assessore all’Istruzione della Città di Biella Gabriella Bessone, che daranno il via all’evento. Sarà poi Claudia Ottella, Coordinatore Pedagogico della Città di Biella e Referente del Coordinamento Pedagogico Territoriale del Biellese, ad aprire i lavori dalla giornata insieme ad Antonia Labonia pedagogista, formatrice e Presidente del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, che ha collaborato all’organizzazione di questo evento e che entrerà nel vivo della discussione.

Seguiranno interventi e racconti di esperienze: 19 relatori di alto profilo professionale provenienti da tutta Italia condurranno l’intera assemblea ad approfondire e a confrontarsi sul tema del valore dei contesti nel processo educativo. Al mattino sono previsti due momenti di confronto in due distinte tavole rotonde: una che vedrà in dialogo Dirigenti ed Amministratori e una costituita da professionisti del territorio. Al pomeriggio invece, con le “Officine educative”, ci sarà l’occasione di ritrovarsi in gruppi di lavoro più ristretti per costruire valori collettivi condivisi. I temi saranno: contesti educanti e bellezza, contesti educanti e cura e contesti educanti e buone pratiche. L’ampio riscontro suscitato dal convegno, è segnale di un autentico interesse collettivo per costruire una comunità educante che avrà come strumenti i Coordinamenti Pedagogici Territoriali. Sulla base delle linee guida regionali, i CPT costituiti dai Comuni piemontesi ammontano ad oggi a 34, tra i quali è contemplato anche quello del Biellese che ha avviato i lavori nel maggio 2023 e che oltre a Biella, Comune capofila, vede il coinvolgimento dei Comuni di Candelo, Cossato, Gaglianico, Graglia, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ponderano, Valdilana, Vigliano e prossimamente Verrone.

Il CPT infatti intende diventare una risorsa per sostenere l’attività dei Coordinatori pedagogici e dei Referenti che ne fanno parte, con l’obiettivo di costruire un sapere pedagogico e metodologie educative condivise. Prima espressione di questo lavoro è appunto il Convegno di sabato al quale seguirà un percorso formativo per il personale educativo e docente che avrà l’obiettivo di gettare delle solide fondamenta per il mondo dell’educazione del territorio, facendo da raccordo tra i Servizi per l’Infanzia e la qualità educativa, per costruire quella comunità educante che costituisce il Sistema Integrato. Le iscrizioni al convegno sono chiuse ma è possibile comunque fare richiesta di partecipazione scrivendo all’indirizzo contesti.educanti@comune.biella.it . Con l’intento di non escludere nessuno, gli organizzatori si adopereranno per rispondere a tutte le richieste nel modo migliore.