Realizzano un gol in fuorigioco ma per sportività decidono di far segnare gli avversari per riportare l'incontro in parità.

È successo nella sfida Under 15 regionale tra Accademia Borgomanero e Biellese: protagonista del bel gesto di fair play la squadra di casa, allenata dal mister Stefano Talarico, giustamente applaudita dai bianconeri, ospiti del match.