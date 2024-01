Boxe, anche la biellese Valeria Mercando alle convocazioni per il primo training camp della Nazionale

Ci sarà anche l’atleta biellese della Pugilistica Biella Boxe, Valeria Mercando - già campionessa italiana 2023 - tra le nove azzurre categoria Youth (16 - 18 anni) e le tre junior convocate per il primo training camp 2024 della Nazionale, che avrà luogo a Modica, in Sicilia, dal 17 al 25 gennaio. Le azzurrine si alleneranno agli ordini dei tecnici Valeria Calabrese (super medagliata, responsabile delle squadre nazionali schoolgirl, junior e youth) e Cristina Pane in vista dei Campionati europei di aprile in Croazia. Valeria Mercando, 17 anni, è atleta di punta della Pugilistica Biella Boxe che ha sede in via Friuli a Biella, nella palestra Fit 4 You, ed è allenata dal maestro Vincenzo Frascella. Come compagna di allenamento ha tra le altre la fortissima atleta Pro, Giulia Lamagna.

La giovane biellese, che frequenta con profitto il Liceo Scientifico, ha convinto il tecnico della Nazionale delle sue notevoli capacità tecnico-fisiche dopo essersi aggiudicata due importanti match contro atlete della Nazionale (Carlotta Caliciotti e Alessia D’Alfonso) a novembre in un ritiro delle azzurre ad Assisi ed essersi arresa di strettissima misura solo contro l’argento europeo Martina Vassallo. Pochi giorni dopo ha vinto anche il match a Biella contro un'altra brava ex campionessa italiana, la vercellese Francesca Dell'Aquila. Nel training camp di Modica, Valeria è stata convocata a coprire la categoria 54 chili, la stessa peraltro che l’ha vista laurearsi a maggio campionessa italiana a Montesilvano.