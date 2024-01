È ai domiciliari ma esce di casa. Fermato, ai Carabinieri dichiara: “Meglio in carcere che stare in casa” (foto di repertorio)

È agli arresti domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico, ma esce in piena notte dalla sua abitazione e viene raggiunto dai Carabinieri. Agli stessi, non opponendo resistenza, avrebbe dichiarato: “Meglio in carcere che stare in casa”.

Protagonista dello strano episodio, avvenuto a Biella, intorno all'1.30, un 24enne di origine marocchina, subito riaccompagnato nel suo alloggio dai militari dell'Arma. Molto probabilmente verrà deferito per evasione. Ignoti i motivi che l'hanno spinto ad andarsene dal suo domicilio.