Tentato furto al Circolo di via Corridoni a Biella, indagano i Carabinieri

Tra la notte e la mattina di ieri mercoledì 10 gennaio quando al circolo non c'era nessuno, ignoti avrebbero tentato di entrare in via Corridoni a Biella, al Villaggio La Marmora, danneggiando una porta.

Fortunatamente i malviventi non sono riusciti nell'intento e non hanno sottratto nulla.

Su richiesta del gestore del circolo, sul posto sono arrivati i Carabinieri che non hanno trovato arnesi da scasso o altri elementi che siano riconducibili all'accaduto. Proseguono le indagini.