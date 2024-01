Mongrando: vagava armato di pistola e fucile, fermato dai Carabinieri

Aggiornamento alle 18,37

I contorni dei fatti iniziano ad essere più definiti. Dalle prime informazioni che trapelano sembra che a chiamare il 112 sia stato un privato cittadino e da quel momento i Carabinieri si siano tempestivamente mossi per raggiungerlo ed evitare il peggio. L'uomo armato sembra sia infatti anche entrato in un bar, dove con un coltello ha minacciato e ferito un presente che è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso.

E proprio mentre si stava allontanando a bordo di un'auto verso una zona boschiva, è stato raggiunto e fermato dai Carabinieri che hanno rinvenuto all'interno del suo mezzo un fucile, una pistola e un coltello.

I fatti

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi giovedì 11 gennaio a Mongrando, dove i Carabinieri in seguito a diverse segnalazioni giunte al 112, hanno fermato un uomo che vagava armato di pistola e fucile.

Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia anche entrato in un bar dove abbia minacciato i presenti, ma i militari stanno cercando di ricostruire l'accaduto e seguiranno aggiornamenti.