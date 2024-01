Chiavazza, ennesimo abbandono dei rifiuti

Ennesimo abbandono dei rifiuti a Chiavazza, nei pressi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

Fuori dal cassonetto che dovrebbe essere usato per riporre abiti, scarpe, borse o simili usati, in buono stato per chi ne ha necessità, è stato abbandonato di tutto. A segnalarci il fatto è un nostro lettore, secondo il quale non sarebbe comunque la prima volta che capita.

L'episodio di abbandono fuori dai cassonetti non è comunque isolato nel quartiere. Basta fare due passi in più e fuori dalla scuola media, in via De Amicis, la scena è in diverse giornate la stessa.