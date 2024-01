Bioglio, “Bentornato Don Claudio”: la festa per accogliere Claudio Maggia.

Sabato 6 gennaio è stata organizzata la festa in onore del ritorno di Don Claudio Maggia, a Bioglio. Per l’occasione, alle ore 11:00, si terrà la Santa Messa che vedrà partecipe la Cantoria parrocchiale. La giornata proseguirà con il pranzo presso l’area Valentina: “Nel rispetto delle troppe calorie assunte in questi giorni di festa, proponiamo un momento per stare insieme, senza compromettere ulteriormente la forma fisica… Non mancate! Per chi avesse foto di Don Claudio potrà condividerle”.