Un concerto per festeggiare il nuovo anno. L'evento, in programma nella sala Maria Pia Perrone (via Camilla Lampo) di Camburzano, avrà inizio alle 16.30 di domani, 30 dicembre, e sarà curato da Alberto Galazzo. Ci saranno musiche di Bellini, Handel, Rossini e Verdi. L'ingresso è libero.