FIN Piemonte, ecco 18 nuovi assistenti bagnanti

Si è concluso sabato 16 dicembre con la doppia prova finale teorica e pratica il corso Assistenti Bagnanti della sezione Salvamento della FIN Piemonte, la Federazione Italiana Nuoto. Sono 18 i neo assistenti che hanno ricevuto la tradizionale divisa rossa con il fischietto da assistente e soprattutto l'ambito brevetto.

Il corso si è svolto tra settembre e dicembre al centro sportivo In Sport Massimo Rivetti di Biella, tenuto dagli allenatori di salvamento Paolo Musso e Bruno Piccolo. La commissione d'esame era composta dal fiduciario provinciale Attilio Marchesi, da Gabriele Pivano di In Sport Piemonte e dal dottor Gianfranco Fumagalli. Un secondo corso è in programma in primavera.

Questi i nuovi assistenti bagnanti:Lorenzo Bocca, Arianna Chiorboli, Francesco Damiano, Anna De Carlo, Alessandro De Cassan, Emma De Martini, Massimo Fadda, Giacomo Foglio Bonda, Alessandro Iovino, Diego Maffeo, Martina Marchiori, Filippo Mazzia Piciot, Federico Perona, Edoardo Perotti, Marco Salerno, Elisa Sansaro, Victoria Varra, Martina Zaia.