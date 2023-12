Allarme incendio intorno alle 3 di questa notte, 26 dicembre, nel comune di Graglia. Investito dalle fiamme un cestino dell'immondizia, andato a fuoco per cause ancora da accertare. Sul posto, la squadra di Biella dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e successiva bonifica. Non si esclude l'atto goliardico di qualcuno.