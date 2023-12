Biella: Prende fuoco un materasso, salvano la situazione buttandolo in strada - Foto Mattia Baù per newsbiella.it

In un alloggio di via Italia poco dopo le 19.40, si sono sviluppate delle fiamme che hanno avvolto un materasso, prontamente buttato in strada per evitare che l'incendio si propagasse al resto della stanza. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno quindi provveduto a spegnere il rogo, a bonificare il manto stradale e a fare i dovuti accertamenti sulle cause e sullo stato dell'alloggio. Durante le operazioni la Polizia di Stato ha chiuso il tratto di strada interessata.