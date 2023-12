Biella, a gennaio “Bear Wool Volley 2024”, presentato il programma: migliaia di atleti da tutta Italia, FOTO

Questa mattina, lunedì 18 dicembre 2023, è stato presentato l’evento sportivo “Bear Wool Volley 2024”, nell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa. Sarà la 19a edizione del Bear Wool Volley, il torneo che ogni anno coinvolge migliaia di atleti con decine di società italiane e non solo! Il torneo rappresenta uno dei fiori all’occhiello della pallavolo biellese, perché dimostra che insieme si possono fare grandi cose.

“Sono sempre contento di poter annunciare la realizzazione di un torneo come il Bear Wool Volley – afferma il Vicesindaco, Giacomo Moscarola, - perché rappresenta una realtà biellese consolidata, che continua ad essere motivo di vanto e di orgoglio per la città. A conferma della rilevanza non vi è ‘solo’ l’impatto sportivo, ma il numero di persone che saranno coinvolte andranno a incidere positivamente sull’economia del territorio.”

Come preannunciato, dopo tanto lavoro svolto da Ezio Germanetti ed il suo staff, da quest’anno il Bear Wool Volley cambia cappello, ma l’attuale consiglio direttivo continuerà a lavorare con la stessa dedizione e passione con la quale Germanetti ha operato fino alla scorsa edizione. Quest’anno il torneo sarà organizzato dalla Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, che si è presa l’incarico di farsi capofila delle altre associazioni biellesi che da sempre collaborano per il buon esito del Torneo, prodotto di tutta la pallavolo biellese. Oltre alla SPB Monteleone Trasporti, collaborano all’organizzazione del torneo: TeamVolley, Virtus Biella, Occhieppese Pallavolo, GS Tollegno e Gaglianico Volley School.

Ci saranno due importanti premi, dedicati a due categorie del torneo e che hanno un significato speciale. Il primo è il Memorial Marco Germanetti, Premio per la categoria Under 19 Maschile e ricordo del nostro caro Marco, prematuramente scomparso nel 2021. Il secondo sarà il Trofeo Conad, dedicato alla categoria Special Olympics, arrivata alla Settima Edizione come parte del Bear Wool Volley.

Quest’anno c’è stato un cambiamento nell’organizzazione delle squadre partecipanti, infatti rispetto alle scorse edizioni, non ci sarà più la categoria Under 13, che sarà accorpata alla Under 14. Fra i partecipanti anche la categoria Special Olympics, che parteciperà con 8 squadre, a fianco degli altri atleti: 10 squadre Under 14 Femminile, 24 Under 16 Femminile, 24 Under 18 Femminile, 10 Under 15 Maschile, 10 Under 17 Maschile, 10 Under 19 Maschile. Moltissime le squadre straniere, che parteciperanno da tutta Europa.

Giusi Cenedese, coordinatrice del Bear Wool Volley: “Siamo qui a presentare la diciannovesima edizione del Bear Wool Volley. Sono passati vent’anni ma l’entusiasmo è quello di sempre, nonostante quest’anno sia diverso, particolare, un anno in cui si riparte da zero. Il cambiamento più grande è dovuto al nostro Ezio Germanetti fondatore, con altri amici, del torneo, che si è preso una pausa dalla pallavolo. Questo ha portato il cambiamento ed abbiamo affrontato la mancanza dell’anima trainante cercando di avvicinare tante piccole anime nell’organizzazione e nella gestione del torneo. Piccole anime perché sono anime giovani, gli stessi che in passato hanno partecipato al Bear Wool Volley, e grazie ai giovani sono arrivati entusiasmo, idee e nuove energie. Sappiamo bene cosa vuol dire fare squadra, senza la squadra non saremmo qui a presentare il torneo dopo vent’anni. Un grazie sentito va a Ezio, per l’instancabile ed operoso lavoro svolto con il cuore e la passione in tutti questi anni e per cui la porta sarà sempre aperta. Inoltre ci tengo a sottolineare che sono sette anni che fanno parte del nostro torneo gli amici di Special Olympics: con loro abbiamo imparato cosa sia l’inclusione ed il Bear ha aiutano così a far crescere il bel movimento della pallavolo unificata attraverso ASAD Biella.”