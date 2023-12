Da L'Orchidea di Sara Mazzilli composizioni floreali per ogni ricorrenza all'insegna di sostenibilità e rispetto della natura FOTO

Molto spesso i cambiamenti sono duri da accettare. Minano le nostre certezze, le nostre abitudini, la nostra routine quotidiana. Ma possono anche essere un'opportunità, un'occasione per mettersi in gioco e raggiungere nuovi ed inediti obiettivi. Uscire, cioè, dalla propria zona comfort e provare ad offrire qualcosa di nuovo.

Ed è quello che ha fatto Sara Mazzilli che, nell'aprile 2022, ha rilevato il negozio di fiori, L'Orchidea, situato in via Martiri della Libertà, a Occhieppo Inferiore, dando nuova linfa vitale alla propria attività. “Non nego che sia stato facile ma grazie all'incontro con Annette Gottman la mia vita è cambiata – confida Mazzilli – Mi ha preso per mano, dandomi i giusti consigli ed è stata la mia personal teacher per un anno e mezzo”.

Il suo punto di forza? Sapersi distinguere dagli altri. “Con lei ho appreso un sacco di tecniche nuove che valorizzano l’artigianato floreale – sottolinea - Cioè si cerca di sfruttare tutto quello che la natura può offrirci: ad esempio, utilizzare fiori stagionali e riciclare tutto in un'ottica di sostenibilità e rispetto della natura. Allo stesso tempo, adoperare materiali di genere diverso, tipo texture, per creare composizioni uniche e alternative. È solo l'inizio di una nuova avventura da condividere con chi vorrà iniziare questo viaggio”.

L'Orchidea di Sara Mazzilli si trova in via Martiri della Libertà 99, a Occhieppo Inferiore.

Per info: 015.590033 – info@orchideapiantefiori.it

Pagina Instagram: lorchideadisara_