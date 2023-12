Esultano i bambini, al Ricetto di Candelo arriva la caccia al tesoro

Il Borgo di Babbo Natale procede con grande successo e terminerà, come da programma, domenica 10 dicembre. Per accompagnarvi ancor più vicini al Natale, l'Amministrazione sta organizzando un nuovo evento dedicato ai bambini di Candelo: domenica 17 dicembre al Ricetto ci sarà infatti una piccola caccia al tesoro tra le rue del borgo, un momento di gioco e divertimento da condividere con la propria famiglia.

Il sindaco Paolo Gelone lancia così questa nuova iniziativa: "Il Ricetto è una location unica anche e soprattutto durante le festività natalizie, così come dimostrato dai numeri dell'evento "Il Borgo di Babbo Natale" grazie all'impegno della nostra Pro Loco: con questa caccia al tesoro arricchiamo ulteriormente il calendario degli eventi a Candelo e facciamo vivere il borgo anche dopo la conclusione del grande evento natalizio". I bambini, accompagnati dai genitori, potranno presentarsi presso la Sala Cerimonie dalle 14.30 alle 17: verrà consegnata una mappa per trovare tutte le tappe e ottenere così un piccolo regalo, anche in collaborazione di diverse botteghe di artisti e artigiani del Ricetto aderenti.

Ad aspettarvi anche tutti i colori del Natale nel Ricetto, dato che -in collaborazione con Pro Loco- resteranno visitabili gli allestimenti tra le rue del Borgo di Babbo Natale, per tante belle foto nel borgo vestito a festa. L'iniziativa è gratuita e su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.