Auto perde una ruota in Super, attimi di paura per un 64enne al volante (foto di repertorio)

Attimi di paura per un 64enne di Zumaglia, rimasto coinvolto in un incidente autonomo sulla Super, in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe perso una ruota per causa da accertare. È successo poco dopo la mezzanotte di oggi, 10 dicembre. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il carro attrezzi per la rimozione del mezzo.