Donando si riceve, al via a Ponderano il Mercatino del Cuore (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Ritorna anche quest'anno il Mercatino del Cuore, in programma a Ponderano il 9-10 dicembre in Piazza Garibaldi. La manifestazione è curata dal Gruppo di Volontariato Vincenziano, in collaborazione con l'Oratorio San Lorenzo. Per gli organizzatori e importante partecipare “perché donando si riceve”.