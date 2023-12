Il Comune di Tollegno ha deliberato di erogare un contributo annuale, a sostegno delle attività di diversi Enti ed associazioni, per l’anno in corso, ai sensi dell’art 4 del Regolamento comunale su contributi e sovvenzioni, come appresso indicato e per le motivazioni di seguito indicate.

In particolare, concederà 4.400 euro divisi in questo modo: a GST € 2.000,00; alla PRO – LOCO €. 2.000,00; FONDAZ. EDO TEMPIA €. 200,00; UNIONE ITALIANA CIECHI €. 200,00.